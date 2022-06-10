قاما بعمليّات نصب واحتيال وترويج لعملات مزيّفة... ومفرزة استقصاء بيروت تلقي القبض عليهما

توقيف شخصين في محلة سامي الصلح قاما بعمليات نصب واحتيال وترويج عملات مزيفة

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LBCI News Lebanon



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- أ. ح. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة) بحقه اسبقيات بجرائم سرقة موصوفة، وتبييض أموال، وحيازة اسلحة غير حربية، ودخول البلاد خلسة.

- أ. د. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة) في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت لمكافحة الجرائم ضمن مدينة بيروت، وبعد أن كثرت أعمال النصب والاحتيال وترويج العملات المزيفة، كثّفت اجراءاتها الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول هذه الجرائم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من المفرزة حوالي الساعة 14:00 من تاريخ 5/6/2022 وفي محلة سامي الصلح، من توقيف المدعوَّين:- أ. ح. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة) بحقه اسبقيات بجرائم سرقة موصوفة، وتبييض أموال، وحيازة اسلحة غير حربية، ودخول البلاد خلسة.- أ. د. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة)

وذلك على متن دراجة آليّة مسروقة، ومن دون تسجيل، ومن دون أوراق ثبوتية.

وبتفتيشهما والدرّاجة، عثر بحوزة الأوّل على مبلغ مالي مزيف قدره 11،900 دولار أميركي.



وبالتحقيق معهما من قبل فصيلة طريق الشام في وحدة الدرك الإقليمي، اعترف الأول بترويج العملة المزيفة في محلة الكولا، وتحت جسر مستديرة العدلية، وذلك بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص والعمل جارٍ لتوقيفهم.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.