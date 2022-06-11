أمن وقضاء
11 حزيران 2022 - 15:28
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جريح بإطلاق نار نتيجة خلاف شخصي بين سكان مبنى في حبوش

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جريح بإطلاق نار نتيجة خلاف شخصي بين سكان مبنى في حبوش
Lebanon News
أقدم  ز. ش. على اطلاق النار من مسدس حربي على ع. ع.  في خلاف على طريق حبوش - النبطية قرب النافعة، على خلفية شجار بين اولادهما،  فأصابه في قدمه وتم نقله إلى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية. 

وتولت دورية من مخفر درك النبطية التحقيق بالحادثة.
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