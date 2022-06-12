أمن وقضاء
12 حزيران 2022 - 12:55
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اسرائيل تُهدّد: قمنا ببلورة الاف الأهداف التي سيتم تدميرها

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اسرائيل تُهدّد: قمنا ببلورة الاف الأهداف التي سيتم تدميرها
Lebanon News
تحدث رئيس الاركان الاسرائيلي أفيف كوخافي عن الوضع في لبنان قائلا: "قمنا ببلورة الاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف". 

واضاف: "كل الأهداف موجودة في خطة هجوم لاستهداف مقرات القيادة والقذائف الصاروخية والراجمات ومزيد من هذه الأهداف. كل مكان سنرصد فيه راجمة صواريخ قادرة على استهدافنا سنقوم بتدميرها".
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وتوجّه الى اللبنانيين بالقول "سنوجه ضربات كبيرة جدا بالحرب ولكننا سنقوم بانذار السكان وسنسمح لهم بمغادرة المناطق، وأنصحكم بالمغادرة ليس فقط في بداية الحرب بل منذ بداية التوتر وقبل اطلاق الرصاصة الأولى، لان قوة الهجوم ستكون بشكل لم تشهده من قبل".
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