مروج مخدرات ينشط في مناطق عدة من قضاء المتن في قبضة شعبة المعلومات

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تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من توقيف مروّج مخدّرات ينشط في مناطق عدّة من قضاء المتن.وفي التفاصيل، فإنه على إثر توافر معلومات لدى شعبة المعلومات حول نشاط أحد مروّجي المخدّرات في مناطق عدّة من قضاء المتن، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّته. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى: ج. ع. (من مواليد عام 1985، فلسطيني الجنسيّة) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلّة السبتية، على متن سيّارة نوع "رينو" لون أسود.وبتفتيشه والسّيارة، تمّ ضبط كميّة من المخدّرات، هي عبارة عن:- 32 ظرفاً من الكوكايين زِنة 40 غ.- 6 أظرفة بداخلها مادّة الماريجوانا زِنة 87 غ.- 4 أظرفة بداخلها مادّة حشيشة الكيف زِنة 75 غ.- مظروفين 2 بداخلهما مادة الهيرويين زنة 3،7 غ.- مبلغ مالي، وهاتف خلوي.وبتفتيش منزله الكائن في محلّة الروضة، تمّ ضبط كيسين من مادة الماريجوانا زنتهما 57،5غ، وظرفَين بداخِلهما 12 حبّة مخدّرة زِنتهما 6،6 غ، وظرف كوكايين زِنته 1،5 غ، و"دفتر ورق لف سجائر".وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد كبير من الزبائن، وأنّه ينشط بعمليات الترويج في مختلف مناطق المتن.وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.