أمن الدولة في بيروت توقف تاجر مخدّرات

أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في بيروت، ف. ط.، المطلوب بعدّة مذكرات توقيف غيابيّة، بجرم حيازة المخدّرات وترويجها، والتحقيقات جارية حتى الساعة بإشراف القضاء المختص لكشف خيوط شبكاته التي تبيّن انتشارها في مختلف المناطق اللبنانيّة.