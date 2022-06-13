أمن وقضاء
13 حزيران 2022 - 05:50
13/06/2022 05:50:28
أمن الدولة في بيروت توقف تاجر مخدّرات
أمن الدولة في بيروت توقف تاجر مخدّرات
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LBCI News Lebanon
أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في بيروت، ف. ط.، المطلوب بعدّة مذكرات توقيف غيابيّة، بجرم حيازة المخدّرات وترويجها، والتحقيقات جارية حتى الساعة بإشراف القضاء المختص لكشف خيوط شبكاته التي تبيّن انتشارها في مختلف المناطق اللبنانيّة.
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في بيروت توقف تاجر مخدّرات
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