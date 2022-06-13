المجلس الدستوري: مهلة تقديم الطعون في الانتخابات النيابية تنتهي في هذا التاريخ

ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى أن مهلة تقديم الطعون في الانتخابات النيابية لدورة أيار 2022 تنتهي في 16/6/2022 ضمنا، وذلك نظرا لاعلان نتائج الانتخابات رسميا بتاريخ 17/5/2022، وفقا لكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 79/ص.م. تاريخ 17/5/2022.

