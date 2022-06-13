يتحرّش بالمارّة والفتيات... فأوقفته دورية من فصيلة طريق الشّام بالجرم المشهود

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ضبطت دوريّة من فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت لمكافحة الجرائم، بتاريخ 2/6/2022، أحد المواطنين على متن "فان تويوتا"، بالجرم المشهود وهو يقوم بالتحرّش بالمارّة والفتيات، ويقوم بأعمال منافية للحشمة كخلع بنطاله وملابسه الداخلية بشكلٍ فاضح أمامهم، وذلك في محلّة طريق الشام بالقرب من جامعة القديس يوسف، حيث تمّ توقيفه.وتبيّن أنه بحالة السّكر الظّاهر، ويُدعى أ. ح. (مواليد عام 1976، لبناني الجنسيّة)، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.وبتفتيشه والآلية، عُثِر بحوزته على كميّة من المخدّرات، عِبارة عن حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة.وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.