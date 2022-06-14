يروّجان المخدّرات في مناطق عدّة من كسروان... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما بالجرم المشهود!

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توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من قضاء كسروان. وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويتَي المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكنت الشّعبة من تحديد هويتَيهما، وهما:- م. ش. (من مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)- ب. ش. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبنانية)وبتاريخ 10-6-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في ساحة الكسليك، على متن سيّارة نوع "كيا ريو" لون أسود، تم ضبطها.وبتفتيشهما والسّيّارة، تمّ ضبط:- 11 كبسولة كوكايين زِنة 53 غ.- 3 علب بلاستيكية تحتوي على الكوكايين زنة ١٢ غ- 71 ظرفًا ورقيًا يحتوي على مادّة الكوكايين زنة 94 غإضافةً إلى ضبط مبالغ مالية وهاتفين خليويَين، كذلك، جرى ضبط كميّة من حشيشة الكيف في منزل الموقوف الأوّل، الكائن في بلدة الكفور.وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن في مختلف مناطق قضاء كسروان.وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودِعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.