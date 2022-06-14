الطيران المعادي خرق جدار الصوت فوق عدد من القرى الجنوبية

الطيران المعادي خرق جدار الصوت فوق عدد من القرى الجنوبية

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LBCI News Lebanon

خرق الطيران الاسرائيلي المعادي جدار الصوت على دفعات، فوق اجواء القرى الجنوبية.



وكانت الطائرات نفذت طلعات جوية فوق القطاع الغربي والاوسط وقامت بالتحليق دائريا فوق البحر، قبل ان تنكفئ داخل اجواء الاراضي الفلسطينية المحتلة.

