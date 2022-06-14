أمن وقضاء
14 حزيران 2022 - 10:53
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الطيران المعادي خرق جدار الصوت فوق عدد من القرى الجنوبية

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الطيران المعادي خرق جدار الصوت فوق عدد من القرى الجنوبية
Lebanon News
خرق الطيران الاسرائيلي المعادي جدار الصوت على دفعات، فوق اجواء القرى الجنوبية.
 
وكانت الطائرات نفذت طلعات جوية فوق القطاع الغربي والاوسط وقامت بالتحليق دائريا فوق البحر، قبل ان تنكفئ داخل اجواء الاراضي الفلسطينية المحتلة.
 
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