أمن وقضاء
14 حزيران 2022 - 13:25
14/06/2022 13:25:29
نقل جثة فتاة إلى مستشفى بعلبك الحكومي مصابة بطلق ناري في صدرها
نقل جثة فتاة إلى مستشفى بعلبك الحكومي مصابة بطلق ناري في صدرها
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LBCI News Lebanon
نقلت جثة الفتاة ه. س. (17 عامًا) إلى مستشفى بعلبك الحكومي مصابة بطلق ناري في صدرها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وفتحت القوى الأمنية تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.
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