أمن وقضاء
14 حزيران 2022 - 13:25
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نقل جثة فتاة إلى مستشفى بعلبك الحكومي مصابة بطلق ناري في صدرها

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نقل جثة فتاة إلى مستشفى بعلبك الحكومي مصابة بطلق ناري في صدرها
Lebanon News
نقلت جثة الفتاة ه. س. (17 عامًا) إلى مستشفى بعلبك الحكومي مصابة بطلق ناري في صدرها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفتحت القوى الأمنية تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.
 
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