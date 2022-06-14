نقل جثة فتاة إلى مستشفى بعلبك الحكومي مصابة بطلق ناري في صدرها

نقلت جثة الفتاة ه. س. (17 عامًا) إلى مستشفى بعلبك الحكومي مصابة بطلق ناري في صدرها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وفتحت القوى الأمنية تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.