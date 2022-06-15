أمن وقضاء
15 حزيران 2022 - 12:14
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قوة مشاة اسرائيلية معادية اجتازت الشريط التقني عند متنزهات الوزاني

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قوة مشاة اسرائيلية معادية اجتازت الشريط التقني عند متنزهات الوزاني
Lebanon News
اجتازت قوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي مؤلفة من حوالي 25 عنصرا، الشريط التقني عند متتزهات الوزاني وتوجهت نحو مجرى النهر وتقوم بعملية مسح من دون خرق للخط الازرق، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
 
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