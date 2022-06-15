قوة مشاة اسرائيلية معادية اجتازت الشريط التقني عند متنزهات الوزاني

اجتازت قوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي مؤلفة من حوالي 25 عنصرا، الشريط التقني عند متتزهات الوزاني وتوجهت نحو مجرى النهر وتقوم بعملية مسح من دون خرق للخط الازرق، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.