أمن وقضاء
16 حزيران 2022 - 07:55
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الجيش: عصابة من ستة سوريين تهرب اشخاصا الى دول اوروبية بطريقة غير شرعية

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الجيش: عصابة من ستة سوريين تهرب اشخاصا الى دول اوروبية بطريقة غير شرعية
Lebanon News
 اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر": أظهرت التحقيقات الاولية ان من ضمن 34 شخصاً الذين تم توقيفهم صباح اليوم في الصرفند وصيدا عصابة مؤلفة من ستة سوريين تعمل على تهريب اشخاص الى دول اوروبية بطريقة غير شرعية".
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