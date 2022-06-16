أمن وقضاء 16 حزيران 2022 - 07:55 16/06/2022 07:55:34 الجيش: عصابة من ستة سوريين تهرب اشخاصا الى دول اوروبية بطريقة غير شرعية

الجيش: عصابة من ستة سوريين تهرب اشخاصا الى دول اوروبية بطريقة غير شرعية

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LBCI News Lebanon

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر": أظهرت التحقيقات الاولية ان من ضمن 34 شخصاً الذين تم توقيفهم صباح اليوم في الصرفند وصيدا عصابة مؤلفة من ستة سوريين تعمل على تهريب اشخاص الى دول اوروبية بطريقة غير شرعية". الإعلان

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