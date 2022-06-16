لجنة الادارة وضعت منهجية عملها

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LBCI News Lebanon

خصصت لجنة الادارة والعدل جلستها اليوم لوضع منهجية العمل في اللجنة للمرحلة المقبلة، وجرى التطرق الى دور اللجنة التشريعي والرقابي.



كما ايضا جرى التطرق الى القوانين التي تصدر ولا تنفذ، اضافة الى موضوع القضاء. وعن هذا الموضوع الاخير، شدد النائب جورج عدوان على أن هناك قضاة يعملون ويذهبون عكس القانون وينفذون عملهم لاسباب او سياسات شخصية لن أدخل فيها، وهذا يحتاج الى معالجة. وهناك فئة من القضاة يهربون من المسوؤلية. يعني هذا القاضي يتهرب من احقاق الحق. وهتاك فئة أخرى من القضاة يقومون بواجباتهم على اكمل وجه، ويجب ان ندعمهم.