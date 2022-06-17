توقيف مروّج مخدّرات خطير بكمين محكم لشعبة المعلومات

الإعلان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه معلومات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج مواد مخدّرة في مناطق المتن، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويته، ويدعى: ح. ن. (مواليد عام 1962، لبناني).وأوضحت، في بيان، أنه الأموار أعطيت على الأثر، للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.وبتاريخ 12-6-2022، وبعد عمليات مراقبة دقيقة قامت بها دوريات شعبة المعلومات في المناطق التي ينشط فيها المروج، رصدته إحدى دورياتها على متن سيارة نوع "هيونداي Grand i10" لون اسود في محلّة النبعة، حيث عملت على نصب كمينٍ محكمٍ له وتمكّنت العناصر من توقيفه بعد أن أقدم على شهر مسدسٍ حربيٍ بوجههم وأطلق النار باتجاههم، ما أدّى إلى إصابة أحد العناصر، وقد تمّت السّيطرة عليه وتجريده من السّلاح الذي ضُبط مع ممشط وطلقتَين صالحتَين للاستعمال.وبتفتيشه والمركبة الآلية عُثر على:- /3,9/ كلغ من مادة الكوكايين داخل /26/ علبة بلاستيكية.- /1,9/ كلغ من مادة الباز كوكايين داخل /25/ علبة بلاستيكية.- /36/ غ من مادتي الماريجوانا والهيرويين.- كميّة من الحبوب المخدّرة نوع "ترامادول".- علبة بلاستيكية فارغة تحتوي على آثار مادّة الكوكايين، مبلغ مالي وهاتف خلوي.وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن وأنّه ينشط في مختلف مناطق المتن على متن السّيارة التي جرى ضبطها، واعترف بإطلاق النار باتجاه الدّورية وإصابة أحد عناصرها في خلال محاولته الفرار من أمامها.وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.