تحويلات للسير قبل ظهر الأحد من صور حتى الناقورة تزامناً مع تنظيم سباق نصف ماراثون

سيتم منع مرور الآليات على طول مسار سباق تنظّمه"جمعية بيروت ماراثون" بالتعاون مع الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، سباق "SUMMER HALF MARATHON"، الذي يُقسم إلى قسمين: الأوّل سباق تنافسي لمسافة /21,1/كلم والثّاني لمسافة /8/ كلم، وذلك يوم الأحد 19-6-2022 الممتدّ من مستديرة ثكنة بنوا بركات في صور، وصولاً إلى "مطعم المرسي" في الناقورة.
وسيُحوّل السير إلى الطرقات الفرعية المحاذية، اعتبارا من الساعة 6:15 صباحاً حتى السّاعة 10:00 صباحاً من التاريخ المذكور، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.
وطلبت القوى الامنية من المواطنين التقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير، حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.