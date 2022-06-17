تحويلات للسير قبل ظهر الأحد من صور حتى الناقورة تزامناً مع تنظيم سباق نصف ماراثون

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سيتم منع مرور الآليات على طول مسار سباق تنظّمه"جمعية بيروت ماراثون" بالتعاون مع الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، سباق "SUMMER HALF MARATHON"، الذي يُقسم إلى قسمين: الأوّل سباق تنافسي لمسافة /21,1/كلم والثّاني لمسافة /8/ كلم، وذلك يوم الأحد 19-6-2022 الممتدّ من مستديرة ثكنة بنوا بركات في صور، وصولاً إلى "مطعم المرسي" في الناقورة.وسيُحوّل السير إلى الطرقات الفرعية المحاذية، اعتبارا من الساعة 6:15 صباحاً حتى السّاعة 10:00 صباحاً من التاريخ المذكور، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.وطلبت القوى الامنية من المواطنين التقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير، حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.