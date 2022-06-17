أمن وقضاء
17 حزيران 2022 - 08:59
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مع بدء موسم الحرّ ... إليكم الارشادات الواجب اتّباعها تفادياً لاندلاع حرائق

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مع بدء موسم الحرّ ... إليكم الارشادات الواجب اتّباعها تفادياً لاندلاع حرائق
Lebanon News
شددت المديرية العامة للدفاع المدني على المواطنين لجهة ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، مع بدء موسم الحرّ وارتفاع درجات الحرارة، تفادياً لاندلاع حرائق الأحراج والتي قد تتسبب بوقوع خسائر  بيئية وبشرية لا تحمد عقباها. 

وعمّم الدفاع المدني الارشادات التالية:

-"عدم إضرام النيران في الأعشاب اليابسة عند الإنتهاء من تنظيف الأراضي الزراعية وجوانب الطرقات
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-عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات نحو الأحراج

-وجوب احترام شروط المحافظة على البيئة عند قضاء عطل نهاية الأسبوع في الغابات لناحية جمع النفايات والتأكد من إطفاء مخلفات مواقد الشواء جيّداً بالماء أو ردمها بالتراب قبل المغادرة.

-الإتصال على رقم الطوارئ 125 للتبليغ عند مشاهدة أي حريق".
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