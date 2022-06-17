الجيش: خرقان بحريان قبالة رأس الناقورة

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LBCI News Lebanon

سجّل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 260 مترا.



وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.