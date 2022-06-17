أمن وقضاء
17 حزيران 2022 - 15:11
17/06/2022 15:11:32
الجيش: خرقان بحريان قبالة رأس الناقورة
الجيش: خرقان بحريان قبالة رأس الناقورة
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LBCI News Lebanon
سجّل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 260 مترا.
وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
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الجيش: خرقان بحريان
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