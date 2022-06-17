أمن وقضاء
17 حزيران 2022 - 15:11
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الجيش: خرقان بحريان قبالة رأس الناقورة

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الجيش: خرقان بحريان قبالة رأس الناقورة
Lebanon News
سجّل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 260 مترا.

 وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
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