المرصد القانوني: ملاحقة المتورطين بجريمة زورق طرابلس بدأت قضائيًا

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وعدت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي (المرصد القانوني) بتاريخ 24 نيسان 2022 أهالي ضحايا قارب الموت أن الجريمة المقترفة في المياه الإقليمية في طرابلس لن تمر وأن المتورطين سيلاحقون قضائيًا.وأعلنت للشعب اللبناني أن الملاحقة القضائية بدأت وذلك عبر تقديم شكوى لدى النيابة التمييزية بالتنسيق مع حزب لنا وعدد من الناشطين من المحامين في مدينة طرابلس وقد اتخذت مسارها القضائي، كما ألحقت الشكوى بطلب رديف تم توجيهه إلى وزارة العدل لإحالة ملف هذه الجريمة على المجلس العدلي توخيًا لحيادية المحكمة وتعزيزًا للشفافية، كما لتمكين جهة الإدعاء من متابعة إجراءات التحقيق عن كثب".وختمت اللجنة بيانها: "ليكن معلومًا أننا لن نستكين قبل فرض تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين كافة".