الجيش: خرق بحري معاد مقابل رأس الناقورة

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LBCI News Lebanon

أقدم زورق حربي إسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 277 متراً ولمدة 15 دقيقة.



وافاد الجيش اللبناني بأنه تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.