أمن وقضاء
19 حزيران 2022 - 02:28
19/06/2022 02:28:20
العثور على جثة شاب داخل منزل ذويه في علما الشعب
العثور على جثة شاب داخل منزل ذويه في علما الشعب
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LBCI News Lebanon
عُثر على جثة الشاب "أ.ز" من بلدة علما الشعب الحدودية، داخل منزل والديه والى جانبه بندقية صيد، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
وحضر الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية لكشف ملابسات الوفاة.
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