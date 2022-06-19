العثور على جثة شاب داخل منزل ذويه في علما الشعب

عُثر على جثة الشاب "أ.ز" من بلدة علما الشعب الحدودية، داخل منزل والديه والى جانبه بندقية صيد، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.وحضر الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية لكشف ملابسات الوفاة.