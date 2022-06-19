أمن وقضاء
19 حزيران 2022 - 02:28
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العثور على جثة شاب داخل منزل ذويه في علما الشعب

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العثور على جثة شاب داخل منزل ذويه في علما الشعب
Lebanon News
عُثر على جثة الشاب "أ.ز" من بلدة علما الشعب الحدودية، داخل منزل والديه والى جانبه بندقية صيد، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
 
وحضر الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية لكشف ملابسات الوفاة.
 
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