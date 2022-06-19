أمن وقضاء 19 حزيران 2022 - 11:17 19/06/2022 11:17:55 انتشال غريق من مياه الأولي في صيدا

انتشال غريق من مياه الأولي في صيدا

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LBCI News Lebanon

نجحت عناصر فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد بانتشال شاب سوري الجنسية يدعى ج.ص. من مواليد 2006، بعدما غرق اليوم في مياه نهر الأولي في صيدا.



وعملوا على إسعافه ومن ثم نقله إلى مستشفى قصب لتلقي العلاج. الإعلان

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