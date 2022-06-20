أمن وقضاء 20 حزيران 2022 - 04:25 20/06/2022 04:25:23 إنقلاب سيارة واحتراقها وإصابة من فيها على أوتوستراد صيدا - صور

إنقلاب سيارة واحتراقها وإصابة من فيها على أوتوستراد صيدا - صور

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LBCI News Lebanon

أدى إنقلاب سيارة على أوتوستراد صيدا - صور محلة الصرفند إلى احتراقها وإصابة من فيها.



وعلى الفور، عملت فرق من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي فوج الصرفند على نقل الجرحى إلى مستشفى علاء الدين، فيما عملت فرق من فوج إطفاء الهيئة الصحية الإسلامية على إخمادها. الإعلان

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