أمن وقضاء 20 حزيران 2022 - 08:47 20/06/2022 08:47:59 الجيش: توقيف مطلوب في منطقة الشراونة لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح "أبو سلة"

الجيش: توقيف مطلوب في منطقة الشراونة لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح "أبو سلة"

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LBCI News Lebanon

بتاريخ 20/6/2022، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك المطلوب (ع.خ)، لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح المطلوب (ع.ز) الملقب بأبو سلة.



وسلّم الموقوف وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. الإعلان

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