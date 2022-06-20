أمن وقضاء
20 حزيران 2022 - 08:47
20/06/2022 08:47:59
الجيش: توقيف مطلوب في منطقة الشراونة لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح "أبو سلة"
الجيش: توقيف مطلوب في منطقة الشراونة لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح "أبو سلة"
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LBCI News Lebanon
بتاريخ 20/6/2022، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك المطلوب (ع.خ)، لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح المطلوب (ع.ز) الملقب بأبو سلة.
وسلّم الموقوف وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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