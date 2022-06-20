أمن وقضاء
20 حزيران 2022 - 08:47
Back

الجيش: توقيف مطلوب في منطقة الشراونة لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح "أبو سلة"

الجيش: توقيف مطلوب في منطقة الشراونة لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح "أبو سلة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبو سلة, المخدرات, الشراونة,الجيش,الجيش: توقيف مطلوب في منطقة الشراونة لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح "أبو سلة"
episodes
الجيش: توقيف مطلوب في منطقة الشراونة لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح &quot;أبو سلة&quot;
Lebanon News
بتاريخ 20/6/2022، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك المطلوب (ع.خ)، لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح المطلوب (ع.ز) الملقب بأبو سلة.

وسلّم الموقوف وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً