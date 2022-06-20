أمن وقضاء
20 حزيران 2022 - 13:35
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ملف الإدعاء على رياض سلامة... الى أدراج أبو حيدر!

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Lebanon News
يوم الخميس الفائت، ردت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب رزق الله، طلب التنحّي الذي تقدم به النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، عن النظر في ملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، والذي سبق للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن أحاله لأبو حيدر طالباً منه الإدعاء على الأخوين سلامة بجرائم الإختلاس والتزوير وإستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، وإحالتهما مع شركائهما على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا. 
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منذ ذلك الخميس، لم يطرأ أي جديد على صعيد هذا الملف الذي تفيد مصادر العدلية بأنه لا يزال بعهدة القاضي أبو حيدر...
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