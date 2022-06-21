سرقا سيارة من النبطية وفككاها وباعا قطعًا منها... وشعبة المعلومات أوقفت ثلاثة متورطين

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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات وكشف المتورطين فيها وتوقيفهم، إدعى أحد المواطنين بتاريخ 6/6/2022 أن مجهولًا أقدم ليلًا على سرقة سيارته نوع "هوندا CRV" لون أبيض، أثناء ركنها في مدينة النبطية.وعلى أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والإستعلامية، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دوريات الشعبة من كشف هويتي الفاعلين، وهما:م. ش. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسية)أ. آ. (مواليد عام 2000، عراقي الجنسية)وبتاريخ 17/6/2022، وبعد رصد ومراقبة، أوقفتهما إحدى دوريات الشعبة في مدينة النبطية.وبالتحقيق معهما، إعترفا بإقدامهما على سرقة السيارة ونقلها إلى الضاحية الجنوبية، وأنهما عملا على تفكيك بعض القطع منها: (ديبو البيئة ومصابيح الإنارة الأمامية والخلفية)، وبيعها مقابل مبلغ 600 دولار أميركي، ومن ثم سلما السيارة إلى المدعو ع. ق. (مواليد عام 2002، لبناني الجنسية) بهدف تفكيكها وبيعها قطعًا لأحد تجار السيارات في بعلبك، لقاء وعدهما له بدفع أجر بقيمة 300 دولار أميركي.وبالتاريخ ذاته، أوقفت إحدى دوريات الشعبة ع. ق. المذكور في محلة حي السلم، وضبطت السيارة المسروقة. وبالتحقيق مع الأخير، إعترف بما نسب إليه.وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم تسليم السيارة إلى مالكها وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المعني.