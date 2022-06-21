أمن وقضاء
21 حزيران 2022 - 08:53
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اندلاع حريق في منطقة وادي جهنم العكارية والاهالي يناشدون

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اندلاع حريق في منطقة وادي جهنم العكارية والاهالي يناشدون
Lebanon News
اندلع حريق قبل قليل في الاشجار الحرجية في منطقة وادي جهنم قبالة بلدة حرار العقارية .

وقد ناشد الاهالي المسؤولين المعنيين التدخل لاطفاء النار قبل تمددها في الوادي ما بين محافظة عكار ومنطقة الضنية.
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