أمن وقضاء
21 حزيران 2022 - 08:56
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توقيف مروّج مخدّرات وأحد زبائنه في قصقص...

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توقيف مروّج مخدّرات وأحد زبائنه في قصقص...
Lebanon News
تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت من إلقاء القبض على أحد المروجين بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات للمدعو (م. م. من مواليد عام 1996، مصري الجنسية) في محلّة قصقص، وهو: م. ن. (من مواليد عام 1990، فلسطيني الجنسيّة). 

بتفتيشه، ضبط بحوزته 19 كيساً شفافًا، بداخل كل كيس 2غ من مادة الهيرويين.
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بالتحقيق معهما، اعترف الأول بتعاطي المخدرات، فيما اعترف الثاني بما نُسِب إليه لجهة قيامه بترويج الهيرويين سيرًا على الأقدام.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، أودع الموقوفان مع المضبوطات لدى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.
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