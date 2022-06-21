توقيف مروّج مخدّرات وأحد زبائنه في قصقص...

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تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت من إلقاء القبض على أحد المروجين بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات للمدعو (م. م. من مواليد عام 1996، مصري الجنسية) في محلّة قصقص، وهو: م. ن. (من مواليد عام 1990، فلسطيني الجنسيّة).بتفتيشه، ضبط بحوزته 19 كيساً شفافًا، بداخل كل كيس 2غ من مادة الهيرويين.بالتحقيق معهما، اعترف الأول بتعاطي المخدرات، فيما اعترف الثاني بما نُسِب إليه لجهة قيامه بترويج الهيرويين سيرًا على الأقدام.وبناءً على إشارة القضاء المختص، أودع الموقوفان مع المضبوطات لدى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.