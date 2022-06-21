الجيش دهم في منطقة جبعا- بعلبك

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LBCI News Lebanon

دهمت قوّة من الجيش منزل المطلوب (م. ز) في منطقة جبعا - بعلبك، وضبطت داخله كميّة من الأسلحة والذخائر الحربية وبنادق الصيد.



سلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.

بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢١، دهمت قوّة من الجيش منزل المطلوب (م. ز) في منطقة جبعا - بعلبك، وضبطت داخله كميّة من الأسلحة والذخائر الحربية وبنادق الصيد.

سلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/pwTxd0Vx4N pic.twitter.com/bmQZ81u4Ou — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 21, 2022