أمن وقضاء
21 حزيران 2022 - 09:16
Back

الجيش دهم في منطقة جبعا- بعلبك

الجيش دهم في منطقة جبعا- بعلبك Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الجيش,الجيش دهم في منطقة جبعا- بعلبك
episodes
الجيش دهم في منطقة جبعا- بعلبك
Lebanon News
دهمت قوّة من الجيش منزل المطلوب (م. ز) في منطقة جبعا - بعلبك، وضبطت داخله كميّة من الأسلحة والذخائر الحربية وبنادق الصيد.

 سلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً