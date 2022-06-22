قوى الأمن تعمم صورة موقوف أقدم على سرقة أموال ومجوهرات لكبار السنّ بطريقة احتياليّة

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في إطار مكافحة شعبة المعلومات لعمليات النّصب والاحتيال، وبعد أن كَثُرت في الآونة الأخيرة هذه العمليات في العاصمة بيروت، من قبل شخص مجهول الهويّة يوهم ضحاياه أنّه عضوٌ في جمعية خيرية تقدّم مساعدات مالية لكِبار السّن، ليقوم بعدها بسرقة أموالهم ومجوهراتهم، بطريقة احتيالية. كثّفت القطعات المختصّة في شّعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية والميدانية في أماكن ومحيط حصول هذه العمليات للعمل على كشف هوية المشتبه فيه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّة الفاعل، وتبيّن أنّه يُدعى: م. ح. (من مواليد عام ١٩٨١، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بالجرم ذاته. وقد أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.وبتاريخ 20-6-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيه في بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون.وبالتحقيق معه، اعترف أنّه نفّذ عشرات عمليات السّرقة بطريقة احتيالية، ضمن مدينة بيروت وخصوصا في مناطق: الأشرفية، والمتحف، ورأس النبع، وكورنيش المزرعة، وأنّه يستهدف في عملياته الأشخاص المسنّين، فيوهمهم بأنّه عضوٌ في جميعة خيرية تُقدّم مساعدات مالية لذوي الحاجة، ليتمكّن من سرقة أموالهم ومجوهراتهم. مضيفاً أنّه احتال على عددٍ كبيرٍ من الضحايا.وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وما زال التحقيقُ جارياً بإشراف القضاء المختص.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله التوجّه إلى فرع معلومات بيروت، الكائن في ثُكنة الحلو، لإجراء المقتضى القانوني.