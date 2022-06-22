أمن الدولة يدخل فيلا سلامة... والقاضية عون تشرف على التفتيش

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن دورية أمن الدولة تدخل فيلا حاكم مصرف لبنان في الرابية ومدعي عام جبل لبنان القاضية ‎غادة عون تشرف شخصياً على تفتيش الفيلا وتجري جردة بموجوداتها.