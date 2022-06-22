أمن وقضاء
22 حزيران 2022 - 09:32
22/06/2022 09:32:06
أمن الدولة يدخل فيلا سلامة... والقاضية عون تشرف على التفتيش
أمن الدولة يدخل فيلا سلامة... والقاضية عون تشرف على التفتيش
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LBCI News Lebanon
علمت الـLBCI أن دورية أمن الدولة تدخل فيلا حاكم مصرف لبنان في الرابية ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تشرف شخصياً على تفتيش الفيلا وتجري جردة بموجوداتها.
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