أمن وقضاء 22 حزيران 2022 - 13:55 22/06/2022 13:55:00 وعادت كرة الحسم في ملف الأخوين سلامة الى ملعب عويدات... فهل يحاسب الأخير ابي حيدر؟

ملف الاخوين سلامة ينتظر قراراً من مدعي عام التمييزي بمواجهة النائب العام الاستئنافي في بيروت

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LBCI News Lebanon

بين النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية وصولاً الى النيابة العامة المالية جال ملف الادعاء على رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة جولة العروس داخل قصر عدل بيروت لتعود كلمة الفصل مجدداً فيه الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. الإعلان

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