أمن وقضاء
25 حزيران 2022 - 13:06
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حريق في محيط مدارس المهدي في بلدة الشرقية

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حريق في محيط مدارس المهدي في بلدة الشرقية
Lebanon News
اندلع حريق هائل بعد ظهر اليوم في محيط مدارس المهدي في بلدة الشرقية، وامتد على مساحات كبيرة من الاعشاب والاشجار البرية والقمح، ولامست النيران المنازل السكينة.

وعملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية وكشافة الرسالة الاسلامية على اخمادها.
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