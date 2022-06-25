حريق في محيط مدارس المهدي في بلدة الشرقية

فرق من الدفاع المدني علمت على إخماد الحريق

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LBCI News Lebanon

اندلع حريق هائل بعد ظهر اليوم في محيط مدارس المهدي في بلدة الشرقية، وامتد على مساحات كبيرة من الاعشاب والاشجار البرية والقمح، ولامست النيران المنازل السكينة.



وعملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية وكشافة الرسالة الاسلامية على اخمادها.