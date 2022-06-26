أمن وقضاء
26 حزيران 2022 - 13:47
26/06/2022 13:47:00
بين العبدة وايطاليا خط هجرة غير شرعية ... مدنيون وعسكريون يركبون أمواج الموت
رحلات الهجرة غير الشرعية تتزايد
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LBCI News Lebanon
بين موجة محملة بالغصة والحزن على فراق ابنه وموجة ينتظر أن تحمل له خبر وصوله الى اوروبا يجلس أبو أحمد في بلدته في ببنين العكارية يراقب ويترقب اتصالا من ابنه الذي غادر مع أكثر من مئة شخص من بحر العبدة الى ايطاليا.
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