شبكة تجارة وترويج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام شبكة بتجارة وترويج المخدرات وتخزين كميات كبيرة منها داخل شقتين.وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت القطعات المختصة في الشعبة إلى تحديد موقع الشقتين إضافة إلى كشف هوية أفراد الشبكة، وهم:ع. ي. (مواليد عام 1987، سوري)ع. د. (مواليد عام 1968، سوري)ع. ف. (مواليد عام 1984، لبناني)ف. ص. (مواليد عام 1984، سوري)وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم ومراقبة الشقتين، تمهيدًا لتوقيفهم.وبتاريخي 22 و 23-6-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات شعبة المعلومات من توقيف الأول والثاني في محلة برج حمود، وبتفتيشهما، ضبطت كمية من مادة الكوكايين، مبلغ 4،216،000 ل. ل.، و50$. وبالتزامن، نفذت قوة من الشعبة عملية مداهمة لمنزل الأول في محلة برج حمود أيضًا وتمكنت من توقيف الثالث. وبتفتيشه والمنزل عثرت على 121,7 غ من مادة الكوكايين مقسمة داخل:50 مظروفًا زنة الواحد 1,4 غ4 مظاريف زنة الواحد 2,1 غ30 مظروفًا زنة الواحد 1,1 غ9 مظاريف زنة الواحد 0,9 غمبلغ 11،120،000 ل. ل. و50$.كما تمكنت قوة من الشعبة من مداهمة منزل الرابع في محلة سن الفيل، وبتفتيشه ومنزله تم ضبط ما يلي:572 مظروفاً بداخلها حوالى 800 غ من مادة الكوكايين، 14 غ قائم من مادة الكوكايين حجرحوالى 2 كلغ من مادة حشيشة الكيف، أكياس نايلون وأوراق بيضاء ومطحنة تستخدم في توضيب المخدرات، آلة حرارية لختم الأكياس، میزان حساس عدد 3، مبلغ 156،910،000 ل. ل. و7630 $، و5 هواتف.وبالتحقيق معهم، إعترف الأول والرابع بتجارة وترويج المخدرات وتخزين كميات كبيرة منها في منزليهما وتوزيعها على المروجين والزبائن، واعترف الثالث والرابع بترويج المخدرات والإستحصال عليها من الأول.وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.