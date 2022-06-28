أمن وقضاء
28 حزيران 2022 - 03:13
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قوة اسرائيلية اجتازت السياج التقني عند محلة العباد

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قوة اسرائيلية اجتازت السياج التقني عند محلة العباد
Lebanon News
اجتازت قوة مشاة اسرائيلية قوامها نحو 20 عنصرا، السياج التقني عند محلة العباد خراج بلدة حولا قضاء مرجعيون، وقامت بعملية مسح وتفتيش بين السياج التقني والخط الازرق، فيما تمركزت دبابة ميركافا خلف ساتر ترابي لحماية العناصر.
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