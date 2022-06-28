أمن وقضاء 28 حزيران 2022 - 03:13 28/06/2022 03:13:42 قوة اسرائيلية اجتازت السياج التقني عند محلة العباد

قوة اسرائيلية اجتازت السياج التقني عند محلة العباد

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LBCI News Lebanon

اجتازت قوة مشاة اسرائيلية قوامها نحو 20 عنصرا، السياج التقني عند محلة العباد خراج بلدة حولا قضاء مرجعيون، وقامت بعملية مسح وتفتيش بين السياج التقني والخط الازرق، فيما تمركزت دبابة ميركافا خلف ساتر ترابي لحماية العناصر. الإعلان

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