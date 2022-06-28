حملة مداهمة لامن الدولة في شارع المصارف في صيدا

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LBCI News Lebanon

نفذت دورية من مكتب مديرية أمن الدولة في صيدا حملة مداهمات على الصرافين غير شرعيين في شارع المصارف في صيدا.



وفور حضور الدورية إلى المكان، توارى الصرافون عن الانظار .

