أمن وقضاء
28 حزيران 2022 - 08:15
28/06/2022 08:15:53
حملة مداهمة لامن الدولة في شارع المصارف في صيدا
حملة مداهمة لامن الدولة في شارع المصارف في صيدا
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LBCI News Lebanon
نفذت دورية من مكتب مديرية أمن الدولة في صيدا حملة مداهمات على الصرافين غير شرعيين في شارع المصارف في صيدا.
وفور حضور الدورية إلى المكان، توارى الصرافون عن الانظار .
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