أمن وقضاء
28 حزيران 2022 - 10:11
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انقلاب شاحنة ونجاة سائقها بأعجوبة

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انقلاب شاحنة ونجاة سائقها بأعجوبة
Lebanon News
إنقلبت بعد ظهر اليوم شاحنة كبيرة عند مفرق حي القلعة حاروف -الدوير، أثناء قيام سائقها ح. و بافراغ حمولتها من الردميات. 

وقد نجا باعجوبة وتم نقله الى مستشفى الشيخ راغب حرب حيث تمت معالجته من بعض الرضوض، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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