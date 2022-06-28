انقلاب شاحنة ونجاة سائقها بأعجوبة

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LBCI News Lebanon

إنقلبت بعد ظهر اليوم شاحنة كبيرة عند مفرق حي القلعة حاروف -الدوير، أثناء قيام سائقها ح. و بافراغ حمولتها من الردميات.



وقد نجا باعجوبة وتم نقله الى مستشفى الشيخ راغب حرب حيث تمت معالجته من بعض الرضوض، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.