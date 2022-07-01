أمن وقضاء
01 تموز 2022 - 15:36
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محتجون قطعوا السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية

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محتجون قطعوا السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية
Lebanon News
قطع محتجون السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية بمستوعبات النفايات، إحتجاجًا علة الوضعين الإقتصادي والمعيشي، ما أدى إلى زحمة سير خانقة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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