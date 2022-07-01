محتجون قطعوا السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوتوستراد الدورة,محتجون,محتجون قطعوا السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية

LBCI News Lebanon

قطع محتجون السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية بمستوعبات النفايات، إحتجاجًا علة الوضعين الإقتصادي والمعيشي، ما أدى إلى زحمة سير خانقة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.