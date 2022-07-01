أمن وقضاء
01 تموز 2022 - 15:36
01/07/2022 15:36:26
محتجون قطعوا السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية
محتجون قطعوا السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية
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LBCI News Lebanon
قطع محتجون السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية بمستوعبات النفايات، إحتجاجًا علة الوضعين الإقتصادي والمعيشي، ما أدى إلى زحمة سير خانقة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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