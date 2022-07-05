نفذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية من مناطق عدة فأوقفته شعبة المعلومات

الإعلان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعد أن تكاثرت هذه الظاهرة ضمن محافظة البقاع، كثّفت الشعبة جهودها الاستعلامية لكشف هوية الفاعل، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت الى تحديد هويته، ويدعى: ع. ح. (مواليد عام 1995، لبناني).ولفتت المديرية في بيان الى أن الأوامر أعطيت للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه. وبتاريخ 3-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت احدى دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة سعدنايل وتمكنت من توقيفه.وبالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عدد كبير من عمليات سرقة الدراجات الآلية من عدة مناطق تمتد من شتورا الى زحلة، وانه يقوم ببيع المسروقات في بريتال لقاء الاستحصال على مبالغ مالية.وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.