حريق كبير بين صربا ورومين في إقليم التفاح

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إندلع حريق كبير في المنطقة الواقعة بين بلدتي صربا ورومين في منطقة إقليم التفاح، وأتت النيران على مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والسنديان والأعشاب.وعملت سيارات الإطفاء التابعة لبلدات حومين التحتا، رومين، صربا، عين قانا، عربصاليم، بمشاركة سيارة إتحاد بلديات إقليم التفاح للتغذية وسيارة الدفاع المدني، على محاصرة النيران وإخمادها.وناشدت بلديات المنطقة الأهالي للإنتباه والحذر وعدم رمي أعقاب السجائر المشتعلة أو أي شيء قابل للإشتعال في الحدائق والأماكن الحرجية، لما يسبب ذلك من حرائق تتسبب بخسائر كبيرة في الحقول الزراعية والغابات.