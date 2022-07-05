أمن وقضاء
05 تموز 2022 - 08:17
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حريق كبير بين صربا ورومين في إقليم التفاح

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حريق كبير بين صربا ورومين في إقليم التفاح
Lebanon News
إندلع حريق كبير في المنطقة الواقعة بين بلدتي صربا ورومين في منطقة إقليم التفاح، وأتت النيران على مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والسنديان والأعشاب.

وعملت سيارات الإطفاء التابعة لبلدات حومين التحتا، رومين، صربا، عين قانا، عربصاليم، بمشاركة سيارة إتحاد بلديات إقليم التفاح للتغذية وسيارة الدفاع المدني، على محاصرة النيران وإخمادها.
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وناشدت بلديات المنطقة الأهالي للإنتباه والحذر وعدم رمي أعقاب السجائر المشتعلة أو أي شيء قابل للإشتعال في الحدائق والأماكن الحرجية، لما يسبب ذلك من حرائق تتسبب بخسائر كبيرة في الحقول الزراعية والغابات.
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