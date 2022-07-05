أمن وقضاء
05 تموز 2022 - 16:20
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قتيل في إشكال فردي في عرسال

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قتيل في إشكال فردي في عرسال
Lebanon News
قُتل المدعو "ع. ح."، في إشكال فردي في ساحة بلدة عرسال، حصل بينه وبين المدعو "ع. ح." .

وفي التفاصيل، تطور الاشكال بين الشخصين فأطلق الثاني النار على الاول، ما أسفر عن إصابة الأخير ومقتله.

وتتولى القوى الامنية التحقيق في الحادث.
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