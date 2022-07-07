أمن وقضاء
07 تموز 2022 - 17:36
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جريحة جراء حادث مروري على أوتوستراد نهر إبراهيم

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جريحة جراء حادث مروري على أوتوستراد نهر إبراهيم
Lebanon News
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٠:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٦/٢٩ جريحة إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل أصيبت جراء إصطدام سيارتها بالحائط على أوتوستراد نهر إبراهيم - جبيل.
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