جريحة جراء حادث مروري على أوتوستراد نهر إبراهيم

Lebanon, news ,lbci ,أخبار نهر إبراهيم,حادث مروري,جريحة جراء حادث مروري على أوتوستراد نهر إبراهيم

LBCI News Lebanon

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٠:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٦/٢٩ جريحة إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل أصيبت جراء إصطدام سيارتها بالحائط على أوتوستراد نهر إبراهيم - جبيل.