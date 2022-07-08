الجيش اللبناني بطل لبنان لكرة القدم للصالات

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LBCI News Lebanon

احرز منتخب الجيش اللبناني بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم للصالات "فوتسال"، بعد عشر سنوات على تأسيس النادي.



وتسلم لاعبو الجيش كأس بطولة الدوري من رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر.



وقال حيدر بعد المباراة: "إن ولادة بطل جديد للدوري يعكس مدى تقارب المستوى، ونحن قلنا بعد المباراة الرابعة مبروك سلفا للفائز. ولعل مجريات المربع الذهبي كانت خير دليل على ان الاندية تتفوق على بعضها من خلال تفاصيل بسيطة تعكس المنافسة الشريفة في ما بينها. بالنسبة للاتحاد ولجنة كرة الصالات لدينا الكثير من العمل، وسنواصل المسيرة بمساعي نحو الافضل وسيتم اعداد روزنامة واضحة للموسم المقبل تلحظ استحقاقات المنتخبات الوطنية، على امل الا يؤدي اي ظرف طارئ الى عرقلة مخططاتنا كما حصل في الموسم الحالي مرارا".