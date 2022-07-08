أمن وقضاء
08 تموز 2022 - 08:36
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دورية لامن الدولة جالت على الافران في قضاء البترون

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دورية لامن الدولة جالت على الافران في قضاء البترون
Lebanon News
 جالت دورية من مكتب المديرية العامة لامن الدولة في البترون على الافران في القضاء، للتأكد من استهلاك الطحين المتوافر لديهم والالتزام بتسليم الخبز إلى المواطنين وعدم الاحتكار. ولم تسجل أية مخالفات.
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