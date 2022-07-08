دورية لامن الدولة جالت على الافران في قضاء البترون

Lebanon, news ,lbci ,أخبار جالت على الافران في قضاء البترون,دورية لامن الدولة,دورية لامن الدولة جالت على الافران في قضاء البترون

LBCI News Lebanon

جالت دورية من مكتب المديرية العامة لامن الدولة في البترون على الافران في القضاء، للتأكد من استهلاك الطحين المتوافر لديهم والالتزام بتسليم الخبز إلى المواطنين وعدم الاحتكار. ولم تسجل أية مخالفات.