الجيش: إطلاق طلقات مدفعية خلبية خلال عيد الأضحى المبارك

إطلاق طلقات مدفعية خلبية خلال عيد الأضحى المبارك

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LBCI News Lebanon

لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ستقوم وحدات من الجيش في محافظات: بيروت، الجنوب والشمال، بإطلاق طلقَتَيْ مدفعيّة عند صباح يوم العيد إيذاناً بموعد صلاة العيد، وطلقة واحدة خلال أيام العيد عند توقيت صلاتَيْ الظهر والعصر بتواريخ 10،9 و11 / 7 / 2022.