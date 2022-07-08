حريق معمل السجاد في زفتا خرج عن السيطرة... اليكم التفاصيل

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اندلع حريق قرابة السادسة عصر اليوم، في مباني احد معامل السجاد الذي اعتبر من أكبر المصانع في منطقة الشرق الاوسط، وأفيد أن سببه احتكاك كهربائي ما تسبب باندلاع النيران التي اتت على كل المعدات والماكينات في المعمل، اضافة الى مئات الاطنان من السجاد.وقد خرجت النيران المندلعة في شكل هائل في المعمل في بلدة زفتا الجنوبية، عن السيطرة، وأنت على كل منشات المعمل وتزداد استعارا.وتمت الاستعانة بوحدات من الكتيبة الاسبانية العاملة لدى قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، للمساعدة في اهماد الحريق، فيما عمل فرق الدفاع المدني من مختلف المناطق اللبنانية، بالاضافة الى فرق من الدفاع المدني الفلسطيني تعمل بجهود مضاعفة على محاولة حصر النيران.وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من تحييد كمية من السجاد ومنع وصول النيران إليها.وتسبب النيران القوية في تقويض اسقف من مباني المعمل وسقوطها بفعل الحرارة المرتفعة جدا، وتعاونت عشرات فرق الاطفاء من الدفاع المدني اضافة الى عشرات صهاريج المياه التي تساعد الاهالي في تقديمها في محاولة لاطفاء الحريق الذي ادى الى تدمير كل مقومات استمرارية المعمل وتشريد 200 عائلة كانوا يعملون فيه.