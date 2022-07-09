أمن وقضاء
09 تموز 2022 - 05:32
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توقيف مطلوب في جلالا-البقاع بجرائم إطلاق نار باتجاه عسكريين ومراكز عسكرية

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توقيف مطلوب في جلالا-البقاع بجرائم إطلاق نار باتجاه عسكريين ومراكز عسكرية
Lebanon News
بتاريخ 8/7/2022 أوقفت قوة من الجيش المواطن (ط.ح) خلال عملية دهم منزله في بلدة جلالا-البقاع المطلوب بموجب عدة مذكرات لإقدامه بتاريخ 5/6/2022 مع مجموعة من الأشخاص على إطلاق النار باتجاه دورية كانت تدهم منازل مطلوبين ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة آخرين، وقيامه بإطلاق النار في أوقات سابقة باتجاه عدة مراكز عسكرية وأحد المساجد وإلقاء رمانة يدوية باتجاهه.
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وقد ضبط داخل منزله سلاح حربي وذخائر عائدة له، إضافة إلى ١٥ كيلوغرامًا من حشيشة الكيف وكمية من حبوب الكبتاغون وحبوب مخدرة أخرى.

وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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