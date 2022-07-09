قوى الأمن: تدابير سير في شارع الحمراء غدًا بمناسبة إقامة مهرجان

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بناء على قرار محافظ مدينة بيروت، ستنظم إحدى الجمعيات مهرجانًا في شارع الحمرا - بيروت، وذلك يوم غد الأحد 10-07-2022.لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إعتبارًا من منتصف ليل 9-7-2022 ولغاية منتصف ليل 10-7-2022، تدابير السير التالية:منع مرور السير:- في شارع الحمرا الرئيسي من تقاطع "روسا كافيه" حتى تقاطع الــ"ABC"- على تقاطعي عبد العال - الحمرا وجاندراك - الحمراتحويل السير القادم من:- شارع الحمرا "روسا كافيه" نحو شارع الصوراتي وباتجاه طلعة ملحمة الشيخة- تقاطع بربر عبد العزيز باتجاه "Red Shoes" نحو شارع بعلبكوطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام.