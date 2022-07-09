أمن وقضاء
09 تموز 2022 - 12:08
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قوى الأمن: تدابير سير في شارع الحمراء غدًا بمناسبة إقامة مهرجان

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قوى الأمن: تدابير سير في شارع الحمراء غدًا بمناسبة إقامة مهرجان
Lebanon News
بناء على قرار محافظ مدينة بيروت، ستنظم إحدى الجمعيات مهرجانًا في شارع الحمرا - بيروت، وذلك يوم غد الأحد 10-07-2022.

لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إعتبارًا من منتصف ليل 9-7-2022 ولغاية منتصف ليل 10-7-2022، تدابير السير التالية:

منع مرور السير:
- في شارع الحمرا الرئيسي من تقاطع "روسا كافيه" حتى تقاطع الــ"ABC"
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- على تقاطعي عبد العال - الحمرا وجاندراك - الحمرا

تحويل السير القادم من:
- شارع الحمرا "روسا كافيه" نحو شارع الصوراتي وباتجاه طلعة ملحمة الشيخة
- تقاطع بربر عبد العزيز باتجاه "Red Shoes" نحو شارع بعلبك
 
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام.
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