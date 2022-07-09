أمن وقضاء
09 تموز 2022 - 12:20
09/07/2022 12:20:18
قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في طرابلس
قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في طرابلس
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LBCI News Lebanon
تطور إشكال بين عائلتين في منطقة باب الرمل في طرابلس إلى تضارب بالعصي وإطلاق نار، مما أدى إلى مقتل المدعو "د. ب" وجرح 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة للمعالجة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث.
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