أمن وقضاء
09 تموز 2022 - 12:20
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قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في طرابلس

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قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في طرابلس
Lebanon News
تطور إشكال بين عائلتين في منطقة باب الرمل في طرابلس إلى تضارب بالعصي وإطلاق نار، مما أدى إلى مقتل المدعو "د. ب" وجرح 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة للمعالجة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث.
 
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