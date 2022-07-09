قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في طرابلس

تطور إشكال بين عائلتين في منطقة باب الرمل في طرابلس إلى تضارب بالعصي وإطلاق نار، مما أدى إلى مقتل المدعو "د. ب" وجرح 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة للمعالجة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث.