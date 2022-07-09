أمن وقضاء
09 تموز 2022 - 14:42
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عناصر أمن الدولة في زحلة توقف صاحب أحد أكبر الأفران لتلاعبه بوزن ربطة الخبز

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عناصر أمن الدولة في زحلة توقف صاحب أحد أكبر الأفران لتلاعبه بوزن ربطة الخبز
Lebanon News

أوقفت عناصر دورية من مديرية أمن الدولة في زحلة بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، صاحب أحد الأفران الكبيرة في المنطقة، لقيامه بالتلاعب بوزن ربطة الخبز.

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