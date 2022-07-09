أمن وقضاء 09 تموز 2022 - 14:42 09/07/2022 14:42:28 عناصر أمن الدولة في زحلة توقف صاحب أحد أكبر الأفران لتلاعبه بوزن ربطة الخبز

عناصر أمن الدولة في زحلة توقف صاحب أحد أكبر الأفران لتلاعبه بوزن ربطة الخبز

Lebanon, news ,lbci ,أخبار في زحلة توقف صاحب أحد أكبر الأفران لتلاعبه بوزن ربطة الخبز,عناصر أمن الدولة ,عناصر أمن الدولة في زحلة توقف صاحب أحد أكبر الأفران لتلاعبه بوزن ربطة الخبز

LBCI News Lebanon

أوقفت عناصر دورية من مديرية أمن الدولة في زحلة بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، صاحب أحد الأفران الكبيرة في المنطقة، لقيامه بالتلاعب بوزن ربطة الخبز. الإعلان

الإعلان